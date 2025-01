Sky, Caressa snocciola i dati: "Kvara? Dopo i primi 6 mesi è calato in tutto!"

Fabio Caressa, giornalista Sky Sport, ha parlato di Khvicha Kvaratskhelia ai microfoni dell'emittente satellitare: “La nostra idea di Kvaratskhelia forse è rimasta ancorata al primo Kvara, quello dei primi 6 mesi che poi non è stato uguale al seguito.

Se vediamo i numeri dell’anno scoro rispetto al 22/23 sono in calo tutti i numeri, gol, tiri in porta, xg, big chance create addiritturta -60%. Quest'anno ha -30% gol, -12% di tiri in porta, -32% di xg, -23% big chance create e -28% tocchi in area”