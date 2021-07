Sky, Compagnoni: "Tra i calciatori del Napoli il più facilmente rimpiazzabile è Fabian"

Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, si è soffermato anche sul Napoli direttamente dagli studi dell'emittente satellitare: "Se arrivano 80 milioni Koulibaly parte. Tra i calciatori del Napoli quello più facilmente sostituibile sarebbe Fabian Ruiz. Berge? A me piace, lo ricordo quando giocava in Belgio. E' considerato un predestinato, quattro anni fa piaceva a mezza Europa. Fin qui la sua crescita non ha risposto alle attese, ma parliamo di un calciatore di grande stazza e piedi discreti. Fa fatica a fare il salto di qualità, ma è ancora giovane".