Sky, Condò: "Scelte coraggiose di Spalletti come la conferma di Di Lorenzo"

Paolo Condò ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle scelte di Spalletti per la sfida con la Croazia, come quella di confermare Di Lorenzo

Paolo Condò ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida fra Croazia e Italia, ultima gara del girone di Euro2024 da poco iniziata. Si parte dal cambio modulo operato da Luciano Spalletti, con una difesa che sarà per larghi tratti a tre e due attaccanti in campo:"Un cambio che arriva con 45 minuti di ritardo, se fosse stato fatto all'intervallo con la Spagna avrebbe avuto più logica. La Croazia ha solo Kramairc davanti, Calafiori e Bastoni dovranno dare mano al centrocampo. Il recupero di Dimarco ha indirizzato questa scelta, quando fai giocare Dimarco è meglio giocare a 5 a centrocampo.

Spalletti ha preso decisioni coraggiose, come quella di confermare Di Lorenzo. Si fida della sua capacità di reazione dopo la Spagna, e questa secondo me è una scelta forte. La Croazia non è la squadra di vecchie glorie che è stata raccontata in questi giorni: due anni fa sono arrivati terzi al Mondiale e l'anno scorso ha fatto la finale di Nations League... Ci sono giocatori d'esperienza certo, come Modric che ha perso oltre 1000 minuti rispetto alla stagione precedente e Brozovic che ha perso dinamismo con l'ultimo anno".