Sky, Costacurta: "È un'impressione che danno, in realtà i giocatori si impegnano"

Nel post-partita di Empoli-Napoli, l'ex calciatore Alessandro Costacurta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando dei calciatori andati sotto il settore ospiti a parlare con gli ultras: "A me è successo di andare lì ma non per paura. Il rapporto è civile, se diventa incivile te ne vai. Ci vai ad ascoltare. Può capitare che i calciatori non si impegnino. È l’impressione che dai ma si impegnano. Mica in una redazione tutti si impegnano al 100%?".