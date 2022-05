Sky, Costacurta: “Insigne va via a testa alta, ma non è un campione”

"E' un ragazzo meraviglioso ma non è un fuoriclasse”.

Alessandro Costacurta, ex calciatore del Milan, è intervenuto nel corso di 'Sky Calcio Club': "Credo che ci fosse più di uno che pensava che potesse essere l’anno buono per il Napoli. Insigne ha dato una grandissima mano a questa squadra senza essere però una stella. Non aveva le qualità caratteriali, però credo che esca da questa situazione col mento molto alto e con una grandissima personalità perché ha veramente dato tutto quello che aveva. Questo però non significa che è un campione, è un ragazzo meraviglioso ma non è un fuoriclasse”.