Sky, De Grandis: "Osimhen da 7! E' un crack, ma a volte perde le staffe..."

Stefano De Grandis, giornalista e opinionista di Sky Sport, ai microfoni dell'emittente satellitare ha dato i voti a due dei migliori attaccanti del campionato, Dusan Vlahovic e Victor Osimhen: "A Vlahovic do 8, è l'attaccante più forte e giovane del campionato. Con lui la Juventus da un colpo pazzesco. A Osimhen invece do 7, non di più, perché ogni tanto perde le staffe, come accaduto nell'ultima partita contro la Salernitana con Politano, quando quest'ultimo non gli ha passato un pallone. Parliamo comunque di un crack, devastante in campo aperto, ma mi sembra un passettino indietro".