Sky, Di Canio su Fabian: "Ha imparato a giocare davanti alla difesa e ad essere sporco"

Paolo Di Canio, ex calciatore del Napoli e della Lazio, ha parlato di Fabian Ruiz ai microfoni di Sky Sport: "Fabian non era abituato a giocare lì in mezzo davanti alla difesa. Ora gioca con Anguissa, che sta facendo bene, prima non lo faceva naturalmente. Ha dovuto imparare certi movimenti ed assere sporco, adeguandosi ad un tipo di schemi diversi da quelli ai quali era maggiormente abituato. Ha dovuto apprendere certi dettami ed adesso si nota che mette in campo una disponibilità diversa".