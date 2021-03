Sky, il vice-direttore Marani: "Il problema del Napoli sta in una statistica..."

Dagli studi di Sky, Matteo Marani ha analizzato il momento del Napoli dopo la vittoria contro il Benevento: "Il gol di Mertens non è per niente facile e con lui il Napoli è tornato a vincere. Il grande problema della squadra di Gattuso sta in una statistica: il Napoli tira più di tutti in Serie A e segna troppo poco. E questo ha tolto serenità all'ambiente. Se a Napoli sarà ritrovata un po' di calma si potrà raggiungere il quarto posto".