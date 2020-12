Sky, il vice-direttore Marani: "Napoli da scudetto! E manca Osimhen, l'Ibrahimovic o Lukaku azzurro"

Matteo Marani, vice-direttore di Sky Sport, direttamente dagli studi dell'emittente satellitare ha commentato così la corsa scudetto: "Secondo me il Napoli ha dimensioni da squadra-scudetto. Se Gattuso mi ascolta sarà sicuramente risentito perché non vuole sentire quella parola, ma la sua squadra ha talento infinito. Penso a Insigne, ma anche a Zielinski che è tornato. Ha la miglior difesa del campionato e tutti gli attaccanti riescono a segnare. Il grande paradosso è che oggi tutti dimentichiamo che al Napoli manca Osimhen, l'uomo preso per fare la differenza, come fece l'Inter con Lukaku o il Milan con Ibrahimovic".