Sky, Marchegiani elogia Spalletti: "La gestione della gara con la Lazio è stata perfetta"

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Calcio Club': "Il Napoli è anche una squadra molto bene allenata, anche la gestione della partita con la Lazio è stata da grande allenatore. Spalletti non si è preoccupato dei primi 20-25' dove il Napoli non trovava spazio. Tanto palleggio tra centrocampisti e difensori, ma non riusciva a servire gli attaccanti. Invece la squadra ha continuato a giocare e ad esplorare delle situazionii che poi dopo sono diventate devastanti. Nei primi 10' della ripresa il Napoli ha calciato in porta cinque volte a colpo sicuro, ha poi fatto davvero un grande secondo tempo".