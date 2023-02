Sky, Marchetti: "Allegri? La partita contro il Napoli è stata difficile da digerire"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Queste le sue parole

TuttoNapoli.net

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Queste le sue parole:

Allegri è l’allenatore giusto per la Juve?

“Non ci sono dubbi in merito. È un allenatore di valore, sa tenere unita la squadra, sa come si deve comportare e quali sono le priorità della squadra. La partita contro il Napoli è stata difficile da digerire, ma Allegri ha dimostrato di poter lavorare comunque come si deve, e la caratteristica di leader spicca ancora di più vedendo anche quelle che sono le situazioni extra campo della Juventus in merito alla penalizzazione”.