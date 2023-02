Sky, Marchetti: “Osimhen e Kvara? Se offrono oltre 100mln, bisogna vendere”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre

TuttoNapoli.net

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “Credo che De Laurentiis dica la verità: il Napoli non ha bisogno di vendere. È chiaro che se ci fosse un'offerta altissima per Osimhen e Kvara da indurre il Napoli ad accettare non per esigenza di bilancio ma per guadagno, allora avresti la possibilità di innestare altri giocatori, magari altrettanto forti. Osimhen vale tanto ma non saprei quantificare il valore esatto perché i parametri da mettere sul tavolino sono tanti ed il prezzo alla fine lo fa il mercato. Secondo me anche la presa di posizione da parte del presidente del club azzurro serve a tenere alta l'asticella del prezzo.