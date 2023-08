Sky, Marianella: “Napoli protagonista in Italia e in Europa, non hanno la pancia piena”

"E’ chiaro che perdere Spalletti è un limite rispetto alla passata stagione per tanti motivi, però lascia un’eredità buonissima".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto Massimo Marianella, giornalista e telecronista Sky: “De Laurentiis ha trattenuto le due stelle, Osimhen e Kvaratskhelia, e poi un altro vantaggio del Napoli è che ha cambiato lo status mentale. Entri in campo con la convinzione ‘Siamo i Campioni d’Italia e siamo una squadra che può anche ambire ad un trofeo europeo’, perché ha dimostrato di essere così forte. E’ chiaro che perdere Spalletti è un limite rispetto alla passata stagione per tanti motivi, però lascia un’eredità buonissima.

Hai perso Kim e perdi tanto difensivamente, però questa squadra non mi sembra aver perso l’inerzia in campo e non mi sembra appagata. Non hai visto quella squadra che è entrata supponente e con la pancia piena, quindi credo che il Napoli sia protagonista della stagione sia in Italia che in Europa”.