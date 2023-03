Sky, Modugno e il retroscena con Giuntoli su Kim: “Tranquillo che c’ho un cinese…”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Sky Francesco Modugno ha svelato un retroscena

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Sky Francesco Modugno ha svelato un retroscena: “Qualche mese fa in una di quelle finestre di mercato in cui si parlava della possibile cessione di Koulibaly, ho scritto a Giuntoli per saperne di più. Lui la sera mi ha detto: ‘Tranquillo che c’ho un cinese...’, e il cinese era il coreano Kim. Giuntoli è la garanzia che il Napoli anche in futuro avrà una squadra all’altezza”.