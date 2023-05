Sky, Modugno: "Finalmente ADL ha saputo connettersi coi tifosi, che bella scelta!"

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha commentato la decisione di De Laurentiis di vedere Udinese-Napoli al Maradona coi tifosi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha commentato la decisione di De Laurentiis di vedere Udinese-Napoli al Maradona coi tifosi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Una scelta bella, da cogliere e sottolineare. Perché sono stati 18 anni per lui di cose straordinarie, una cavalcata sontuosa e una gestione virtuosa, ma è anche vero che in questi 18 anni non sempre ha avuto la capacità di connettersi in maniera giusta con la città. Ora invece tifosi e presidente hanno trovato il giusto equilibrio, il Napoli ha rimesso tutto insieme. La scelta di stare con la gente, tra la sua gente, è la scelta più saggia e quello che Napoli gli ha sempre chiesto".