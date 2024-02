Sky, Modugno: “Il caso Zielinski è un danno d’immagine per il Napoli”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su Tele Vomero, ha parlato della vittoria del Napoli

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su Tele Vomero, ha parlato della vittoria del Napoli contro il Verona e del prossimo impegno degli azzurri con il Milan: “Mi piace pensare che la partita con il Verona possa rappresentare un nuovo inizio per il Napoli, si sono visti dei segnali incoraggianti nonostante le fragilità e delle difficoltà che continuano a esserci. Il finale arrembante degli ultimi minuti può rappresentare un volo che la squadra può tornare a spiccare. Contro il Verona abbiamo visto un Kvara intoccabile negli schemi di Mazzarri, mentre nelle altre gare il calciatore è stato decisamente rivedibile e tendente a intestardirsi nella giocata personale. L’allenatore sta lavorando tanto, poi il campo certifica la qualità del lavoro svolto: in questo momento la squadra sta ricominciando ad avere una buona gamba e anche solidità.

Parole ADL su Zielinski? Sono molto sorpreso. Il presidente ha sempre avuto una visione internazionale e verso la Champions per aumentare il valore del brand, nel momento in cui è uscito il Barcellona dall’urna mi aspettavo si decidesse di giocare con i più bravi. La scelta è stata invece quella di sperimentare: Zielinski insieme a Kvara rappresenta l’elemento più tecnico della squadra e non ci sarà nella sfida con i blaugrana. La gestione del caso relativo al polacco rappresenta anche per il club un danno d’immagine, anche chi dovrà venire qui in futuro farà delle riflessioni in merito.

Contro il Milan sarà importante non perdere per non ripiombare nella depressione delle gare precedenti, il calendario poi lascia pochi margini d’errore agli azzurri. A prescindere dal modulo la proposta offensiva sarà diversa da quella vista con la Lazio, in avanti ci sarà Simeone a dare profondità e poi anche Kvara sulla sinistra.

Corsa Champions? Il Napoli è la più forte delle sei che si contendono il quarto posto, ma in questo momento l’Atalanta ha una continuità che gli azzurri non hanno”.