Sky, Modugno: “Juan Jesus? Duttile e di personalità. Spalletti lo conosce, tornerà utile”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Juan Jesus? Giocatore duttile e di personalità. Il Napoli provò a prenderlo anche anni fa, ai tempi di Bruno Uvini. Spalletti lo conosce e con il tempo tornerà utile. Per come è fatto fisicamente forse avrebbe bisogno di accumulare più minuti per prendere un pò di condizione”