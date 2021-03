Sky, Modugno: "La concorrenza per la Champions è ampia, il Napoli è in una forbice"

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha parlato dell'attualità di casa Napoli ai microfoni dell'emittente satellitare: "Il Napoli è in una forbice che va dal terzo al settimo posto, perché la concorrenza è ampia. Ci sono i presupposti per fare bene, ma serve serenità. Koulibaly? E' tra i difensori più forti al mondo, il più forte insieme a van Dijk. Per cui una partita senza di lui porta un po' d'ansia. Ma col Sassuolo ci saranno Maksimovic e un Rrahmani in crescita. L'ingenuità di Koulibaly è dovuta ad un errore di lettura dei tempi dell'intervento".