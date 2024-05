Sky, Modugno: "Lukaku-Napoli? Lo vedrei bene con un attaccante già in rosa

Intervenuto a Radio Marte, il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha dichiarato

Intervenuto a Radio Marte, il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha dichiarato: “Le squadre di Conte hanno sempre avuto un 9 forte fisicamente, il Lukaku, e poi e potrei individuare un Raspadori, volessi giocare con il 3-5-2. E poi ci può stare un 3-4-2-1, molto dipende dal futuro di Kvaratskhelia.

Lucca è un giovane che ha margini di crescita importanti e non so se sia un obiettivo del Napoli ma vederli insieme, lui e Lukaku, no. Cosa succede nella trattativa Napoli-Conte? Succede quello che accade da 20 anni a questa parte quando il Napoli stringe e definisce un rapporto contrattuale con un allenatore o un calciatore. C'è un dialogo, in alcuni casi anche controverso, che spesso si è concluso positivamente".