Sky, Modugno: “Non sono così sicuro che Spalletti voglia restare fermo per un anno”

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, ospite a ‘Il Bello Del Calcio’, ha parlato della vicenda Spalletti-ADL e di mercato

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, ospite a ‘Il Bello Del Calcio’, ha parlato della vicenda Spalletti-ADL e di mercato: “Considero Spalletti già andato e non sono così sorpreso. Il rapporto era già sfilacciato da un po’ e non c’erano più i presupposti per continuare. Il rapporto ormai è concluso e saranno loro a dirci quando, magari chiarendo aspetti che a noi sfuggono. Parlando con entrambi è chiaro che sono troppo distanti, ma va trovata la modalità migliore per chiudere la questione. Non sono così sicuro che Spalletti voglia restare fermo per un anno, nel caso ci fosse un progetto tecnico di suo gradimento.

Se lo facesse lo farebbe per una clausola contrattuale, credo che si lavorerà a una rescissione consensuale del rapporto. L’attuale allenatore ha una certa età e credo aspiri ancora a fare il suo mestiere per qualche anno, come ha meravigliosamente fatto qui. La PEC? Ha solo certificato la fine di un rapporto che si era logorato nel tempo.

Nuovo allenatore? Io non propendo molto per le soluzioni esotiche, come soluzione mi piace molto Italiano che sa coniugare gioco a risultati. Tra le soluzioni estere Luis Enrique mi intriga tanto”.