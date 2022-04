Sky, Modugno: "Patto tacito alla cena di ieri organizzata da Edo De Laurentiis"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport: "Napoli dov'è superiore su Inter e Milan? Faccio fatica a fare dei paralleli. La qualità della squadra è altissima, quella dell'allenatore è top, quella della società si vede ieri sera con la cena organizzata da Edo De Laurentiis. Chiaramente ci sono due avversarie di pari livello, ciascuna con i propri valori e la propria storia. Qui a Napoli si sta facendo una stagione che resta di livello altissimo, che può diventare memorabile se riuscisse a spuntata. Non è facile ma ci sono i margini per crederci e spuntarla.

Squadra con limiti in casa? La storia di questo campionato dice questo, ne ha perse tante anche in coppa e non può essere un caso. Si tratta di fragilità emotiva o di scarsa gestione della tensione. Vero anche che molte sconfitte hanno una storia loro. Faccio fatica a mettere insieme i KO contro Empoli e Spezia per come sono arrivati, così come quello con l'Atalanta con cui mancavano 10 giocatori. Anche contro il Milan partita equilibrata, se l'arbitro dà il rigore magari cambia tutto. Molti tifosi hanno perso un po' la capacità di soffrire dei momenti complicati. Questa squadra ha abituato il tifoso a vivere tanti momenti belli ma ci sono anche quelli difficili e il vero tifoso si vede da lì.

La cena di ieri sera? C'è stato un patto tacito, in certi momenti non c'è bisogno mica di parole. In certi momenti stare insieme aiuta. Non è che le partite le vinci così ma se si ha il piacere di stare insieme anche fuori in campo si dà qualcosa in più".