Sky, Modugno: "Solo una botta alla caviglia per Kvara, per Cagliari ci sono i tempi per smaltirla"

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato Sky Francesco Modugno: "C’era apprensione per Kvaratkshelia per una caviglia che gli faceva male, era stato costretto ad uscire al 75’ di Albania-Georgia. Oggi è rientrato a Castel Volturno ed è stato constatato che si è trattato solo di una botta rimediata. Considerando che siamo a mercoledì e di gioca domenica a Cagliari, ci sono i tempi per smaltirla. Dunque gestirà un po’ i carichi in questi giorni, ma c’è fiducia di vederlo lì a Cagliari con Lukaku centravanti dal 1’.

Poi magari un po’ di riflessioni aperte, ce ne saranno tante in questa stagione anche alla ricerca di equilibri nuovi considerando l’abbondanza. Lì davanti Neres e Politano sarà un ballottaggio che ci accompagnerà per tutta la stagione. Domani, però, le prime prove in campo e magari le prime indicazioni. Ci sarà però Lukaku e vuole esserci anche Kvara”.