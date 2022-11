Sky, Modugno sui sorteggi: "Ci sono 4 squadre contro cui non si può giocare"

Francesco Modugno, giornalista Sky Sport, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Francesco Modugno, giornalista Sky Sport, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Sorteggi? In Europa ci sono 4 squadre con cui non puoi giocare e sono City, Bayern, Real e Psg. Sono più forti di tutte le altre. Ma credo che il Napoli faccia paura a tutti, ai sorteggi sarà il classico spauracchio, perché non era così accreditato a inizio anno e ha stupito tutti".