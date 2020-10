Sky - Ora parte la battaglia legale del Napoli: può andare direttamente al TAR del Lazio

Nel corso dello speciale Sky andato in onda al posto di Juventus-Napoli, in collegamento dal lungomare il giornalista Massimo Ugolini è stato interrogato anche sulle mosse del Napoli. Il club partenopeo potrebbe decidere anche di rivolgersi direttamente al TAR del Lazio per far valere le proprie ragioni, presentando le disposizioni della ASL che hanno impedito la partenza.