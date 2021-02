Sky, Piccinini: "Gattuso via? 8 gare in 1 mese, non c'è tempo neanche per respirare!"

Nel corso di Sky Calcio Club, il giornalista e telecronista Sandro Piccinini ha parlato dei risultati altalenanti delle big: "Tutte le gare stanno incassando cazzottoni pazzeschi, ma poi dopo pochi giorni sono in piedi. L'Inter dopo l'eliminazione ha fatto 8 vittorie, la Juve perde con l'Inter poi fa 4 vittorie, la Roma perde gli scontri diretti, la Lazio, il Napoli, tutte. Non c'è tempo, non si può delegittimare l'allenatore. Pensiamo a Gattuso: che succede? Il Napoli ha 8 partite in un mese, non c'è tempo per questo, non c'è tempo per respirare. Ci sono conseguenze più gravi rispetto al passato, bisogna stare attenti. E' un campionato anomalo, ora torna pure l'Europa".