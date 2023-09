Sky, Polizzi: "Perplesso sull'utilizzo di Lindstrom, non capisco una cosa"

Davide Polizzi, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Marte

Davide Polizzi, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Marte: “Bologna-Napoli? E' una gara non semplice per questo Napoli con questo Bologna. Certo la vittoria Champions può dare una mano ad affrontare meglio la partita. È chiaro che il Napoli non ha iniziato bene e che in difesa c'è qualcosa che non va ma aspetterei prima di diventare particolarmente pessimista.

È un mistero che Natan non sia ancora stato provato, se non per un minutaggio scarso, e sono ancora più perplesso per la gestione di Lindstrom. Il Napoli lo ha pagato e di conseguenza mi aspettavo un minutaggio importante. Anche perché ha caratteristiche simili, ma non identiche, a quelle di Politano e nel momento in cui la squadra fa fatica a segnare mi aspettavo di vederlo un po' più spesso in campo".