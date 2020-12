Sky, Trevisani: "Granada complesso e fastidioso, è andata meglio alle altre! Sorteggio scomodo..."

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista di Sky Sport, ha commentato a caldo il sorteggio che ha visto il Napoli accoppiarsi con il Granada: "C'erano squadre molto meno abituate a fare partite contro grandi squadre. Il Granada non straperde con nessuno, non si batte da sola, mi verrebbe da dire che è il Getafe dell'anno scorso. E' una squadra scomoda, fastidiosa, tipo la Real Sociedad ma senza la sua qualità. Non sarà una passeggiata per il Napoli, a cui è andata peggio rispetto alle altre italiane. E' un sorteggio sicuramente complesso".