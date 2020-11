Sky, Trevisani: "Napoli in lotta per lo Scudetto, quando vinci partite come col Rijeka..."

Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, ha commentato il momento del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è assolutamente in lotta, non lo diciamo a Gattuso che altrimenti si arrabbia. In un campionato cosi particolare, secondo me il Napoli può competere, non deve ma può proprio in virtù dell'organico o prestazioni come quelle di Bologna. Quando giochi cosi male come col Rijeka, una squadra forte vince ed il Napoli è forte, vincendo contro una squadra scomodissima".