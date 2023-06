Sky, Ugolini: "ADL non fa il bene del Napoli non liberando Giuntoli"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Giuntoli? Le parti hanno cominciato a dialogare. Giuntoli è sotto contratto, con un accordo importante. Evidentemente per quel che è successo e per la vicenda Spalletti i discorsi sono rallentati. La riconoscenza potrebbe sbloccare questa situazione che non fa bene a nessuno, al Napoli che avrebbe un direttore sportivo depotenziato e a Giuntoli stesso per la sua carriera".