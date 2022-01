Sky, Ugolini: "Gennaio doveva essere il mese più temuto, invece nessuno meglio del Napoli"

Il giornalista Sky Massimo Ugolini ha parlato a Canale 8 durante la trasmissione Ne Parlliamo il Martedì: "Doveva essere il mese più temuto invece a gennaio il Napoli ha fatto 10 punti su 12, zero sconfitte, e nessuno ha fatto meglio. Se gennaio è stato il mese del rilancio ancora più importante sarà febbraio ma i segnali sono incoraggianti. Il Napoli ha già pagato dazio a infortuni e Covid, ma deve continuare a giocare così come detto da Spalletti e non deve inventarsi altro, anche perché se va sulla fisicità l’Inter è superiore e poi senza Anguissa qualcosa perdi. Il campionato è lungo e le insidie sono ancora tante".