Sky, Ugolini: "Il rapporto tra Insigne e la piazza è completamente ricucito"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ai microfoni dell'emittente satellitare ha rilasciato alcune dichiarazioni a cominciare dal rapporto tra Insigne e il tecnico azzurro: "Gattuso è importantissimo per Insigne, che l'ha accolto subito al meglio lo scorso dicembre. Il feeling nato tra i due è qualcosa di particolare. Non s'era mai nascosto Rino, lodando a più riprese in passato le qualità di Insigne. L'altra sera Lorenzo ha ribadito quello che tutti sanno, ossia che giocare con la maglia del Napoli è più difficile per un napoletano, con cui i tifosi sono meno indulgenti. A volte questo aspetto lo fa soffrire, ma il rapporto con la piazza è completamente ricucito".