Sky, Ugolini: “Nella prossima stagione capiremo se il Napoli potrà aprire un ciclo vincente”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì” all’indomani della vittoria del Napoli contro la Fiorentina

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì” all’indomani della vittoria del Napoli contro la Fiorentina: “Il campionato è vero che ha proposto qualcosa di diverso, ma che sia cambiato qualcosa lo vedremo nella prossima stagione. Abbiamo visto scudetti in passato in altre città, però interrompere l’asse è difficile. Per dire che cambi qualcosa per me devi dare un segnale di continuità che il Napoli può dare”.