Sky, Ugolini: "Nuovo allenatore? Ricordate che Meluso era il ds dello Spezia con Italiano "

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato della situazione di Gianluca Gaetano, nel corso de Ne Parliamo Il Lunedì in onda su Canale 8

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato della situazione del Napoli, nel corso de Ne Parliamo Il Lunedì in onda su Canale 8: "Sulla prossima stagione? Va scelto prima il nuovo direttore sportivo e poi l'allenatore. Sappiamo che sceglie De Laurentiis, ma di certo non si mette lì a sfogliare l'album e poi decide. Non è che Giuntoli non gli avesse mai parlato di Spalletti ecco. È la decisione finale che è sua. Voglio ricordare una cosa: era Meluso il direttore sportivo allo Spezia con Italiano".

Gaetano? Nel Napoli non l'ho mai visto ai livelli della Cremonese e del Cagliari. Forse andava accompagnato e inserito in maniera diversa, non è colpa del ragazzo. Su lui pesava molto il senso di appartenenza. Su Inter-Napoli? Il Napoli non ha fatto una grande partita, ma ricordiamoci del grande livello dell'avversario".