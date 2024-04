Sky, Ugolini: "Ora sono in discussione anche gli intoccabili dell'anno scorso"

Massimo Ugolini, giornalista Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante Radio Goal

Massimo Ugolini, giornalista Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante Radio Goal: "Senza dubbio il Napoli va ricostruito alla svelta. Quelli che erano intoccabili l'anno scorso verranno messi in discussione. Anche in queste ultime partite di campionato non si è riusciti ad emergere dalla palude che ha intrappolato il Napoli, nonostante l'arrivo di un allenatore che ha principi di gioco vicini alla squadra.

È stato già scelto il direttore sportivo, ora bisogna capire chi sarà l'allenatore, ma è evidente che serva una linea forte per programmare la rifondazione. Meluso andava lasciato in condizione di lavorare. L'unica sua colpa è che non ha avuto la forza di imporsi. Gli è stato dato poco spazio per lavorare a mani liberi. Poi magari avrebbe fatto comunque male, ma non lo possiamo sapere.

Il Napoli per prima cosa dovrà prendere un centrale di primo livello, di prima fascia, e dovrà sostituire Victor Osimhen. Zielinski? Dipende dall'allenatore che arriverà, se rimani col 4-3-3 con la mezzala pura devi trovare il sostituto di Zielinski. Però voglio lanciare questo tema: siamo sicuri che il 4-3-3 continui ad essere un dogma invalicabile?".