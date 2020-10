Sky, Ugolini: "Osimhen si è subito aperto con Gattuso e i compagni, così si è inserito al meglio"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, direttamente dagli studi romani dell'emittente satellitare si è soffermato su Victor Osimhen: "Osimhen si è subito aperto con Gattuso, che è un tipo piuttosto empatico. Tra loro non c'è stato nessun problema, Osimhen si è inserito subito. Si è trovato alla grande anche con i compagni di squadra e lo dimostra il fatto che gli otto gol del Napoli sono arrivati con lui in campo. L'unica nota stonata è che non ha trovato lui per primo il gol, ma è questione di tempo".