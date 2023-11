Tmw, Ceccarini: “Il ritorno di Mazzarri è stata più una necessità che un desiderio”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb: "Il ritorno di Mazzarri è stata più una necessità che un desiderio. Conosce bene l'ambiente, ora ha l'occasione di poter rientrare ad altissimi livelli nel nostro calcio e ha accettato al volo un qualcosa di importantissimo. De Laurentiis si sarà sentito più tranquillo ad affidare la panchina a qualcuno che ben conosce, per quanto anche la scelta di Tudor sarebbe stata ottima per gli azzurri.

Il Napoli ha il minimo obiettivo di rientrare tra i primi quattro del campionato. Poi quando cambi in corsa, certi allenatori è difficile contattarli. Mazzarri ora non solo ha un grande senso di riconoscenza verso il Napoli, che lo ha lanciato come allenatore, ma ha anche un'occasione per dimostrare il suo valore”.