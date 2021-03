TMW, Ceccarini: "La Juve torna a pensare a Milik, pista da monitorare"

Juve ancora su Milik. Lo scrive nel suo editoriale per TMW il giornalista Niccolò Ceccarini: "Per l’attacco, in attesa di capire quale sarà la strategia su Morata (il rinnovo del prestito di un altro anno con l’Atletico al momento è l’ipotesi più probabile), la Juventus non ha ancora abbandonato l’idea Milik. A ora non ci sono stati passi concreti con il Marsiglia, (che lo ha acquistato a gennaio dal Napoli per una cifra di 8 milioni di euro più 4 di bonus) ma è una pista da monitorare".