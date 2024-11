Iachini: "Con un Lukaku ritrovato, crescerà tutta la fase offensiva"

vedi letture

“Napoli primo? È una squadra chiaramente con un nuovo tecnico, quindi con una minore continuità prestazionale rispetto ad esempio all’Atalanta e all’Inter. È all’inizio di un percorso importante, Conte – ha detto l'allenatore Beppe Iachini a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - sta facendo un ottimo lavoro dopo una stagione complicata sia a livello tecnico che psicologico: i giocatori avevano perso le loro certezze ed il mister è stato in grado di riportare ai loro livelli giocatori come Di Lorenzo e Anguissa.

Ha ribaltato la situazione in poche settimane di lavoro e non era scontato. Ha recuperato la fase di non possesso, rendendo la squadra solida e più sicura di sé. Fase offensiva da migliorare? Il Napoli ha un grande margine di crescita, ora Conte ha dovuto concentrarsi sulle fondamenta, e può cominciare ad occuparsi adesso anche della fase di costruzione.

Lukaku? Non è ancora nella migliore condizione, lui è un attaccante fortissimo, bravo sia negli spazi in area avversaria che a fare da sponda. Senza preparazione atletica, deve ritrovare la forma e quella la dà solo il campo. Con un Lukaku ritrovato, crescerà tutta la fase offensiva. Buongiorno/McTominay? Entrambi stanno facendo un grande inizio di stagione, acquisti importantissimi. Bravissimi sia lo staff tecnico che il mister ad averli messi in condizione di fare subito bene, cosa non scontata considerando che di solito per i nuovi innesti c’è bisogno di un tempo di adattamento più lungo”.