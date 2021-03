Iacomuzzi svela: “Bianchi mi disse di scegliere uno tra Cagni e Lippi"

Carlo Iacomuzzi, ex dirigente del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Quando ero al Napoli Bianchi mi disse di scegliere come allenatore uno tra Cagni e Marcello Lippi, alla fine scelsi quest’ultimo che era stato mio compagno di squadra nella Sampdoria. Fu un’annata eccezionale perché andammo in Coppa Uefa e mettemmo in risalto molti giocatori. Tra questi c'erano: Pecchia, Bia, Carbone, Thern, Cannavaro, Di Canio, che poi andarono via in grandi squadre.

Un possibile ritorno a Napoli di Lippi come direttore tecnico? Non so se c’è stato un contatto col club, so che lui è molto legato a Napoli, ma lo vedo ancora come allenatore in campo. Dietro alla scrivania non ce lo vedo proprio. Bisogna vedere poi se il presidente lascia lo spazio a queste figure così ingombranti come Marcello, però è innegabile che certi personaggi nel Napoli sarebbero importanti.

Chi potrebbe essere l’allenatore del Napoli con Lippi dt? Non so chi potrebbe essere, ma uno che lavora, perché Marcello ha sempre prediletto il lavoro. A Napoli prese un preparatore sconosciuto e lo fece diventare un grande".