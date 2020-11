Iannicelli critica Lobotka: "E' stato davvero disastroso"

Peppe Iannicelli, giornalista, è intervenuto a Canale 21 dopo la partita col Riejka: "Lobotka è stato davvero disastroso. Tra i voti, alzo quello di Elmas. Ho visto da vicino il ragazzo in conferenza, l'ho visto provato per la vicenda Covid e comunque si è fatto trovare pronto e ha messo l'anima in campo. Merita la sufficienza".