Iannicelli ed il clamoroso scambio di panchine: "Sarri out, Conte alla Juve con Allegri all'Inter"

Peppe Iannicelli si sofferma, in un articolo scritto per Optimagazine, del futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus: "Sarri si gioca tutto in una partita. Se la Juventus dovesse fallire l’ingresso nella Final Eight di Champions, la dirigenza potrebbe decidere di interrompere bruscamente la collaborazione con Sarri. Il tema è stato trattato ampiamente nella conferenza stampa pre-gara durante la quale Sarri si è appellato alla saggezza dei vertici bianconeri. Ma l’ossessione Champions e l’ennesimo fallimento, ancora più clamoroso di quelli del suo predecessore Allegri, potrebbero stravolgere il futuro di Sarri e della Juventus innescando un clamoroso valzer di panchine sull’asse Torino-Milano: Allegri all’Inter, Conte alla Juventus, Sarri a casa.

Una clamorosa eliminazione contro il Lione potrebbero trasformarli in una tremenda realtà per Sarri che – pur vincendo il nono scudetto consecutivo – non ha mai totalmente convinto l’ambiente bianconero. Certo la vittoria è l’unica cosa che conta in casa bianconera; ma a Sarri – che pure ha vinto – era stato chiesto un salto di qualità sul piano del gioco. Un target miseramente fallito in una stagione comunque anomala. In molti tratti del campionato, Sarri ha portato a casa il risultato più che con il gioco, grazie all’altissima qualità di solisti come Ronaldo".