Iannicelli: "Giua è un arbitro pessimo, parla troppo! Rigori? C'è perversa coerenza..."

Peppe Iannicelli, giornalista, ha commentato a Canale 21 la direzione arbitrale di Giua: "Gli arbitri che chiacchierano tanto non piacciono, questo è un arbitro pessimo. Ma è pessimo in un sistema di regole che lo aiutano ad essere pessimo. In questa stagione, rispetto a queste decisioni, trovo una perversa coerenza: ogni situazione in area di rigore finisce con un calcio di rigore. Qualcuno si è convinto che il rigore dia spettacolo".