Iannicelli: "I club di Lombardia e Piemonte giochino al centro-Sud. Sul Protocollo..."

Il giornalista Beppe Iannicelli ha parlato ai microfoni di Campania Sport, in onda su Canale 21, della ripresa del campionato di Serie A: "Le obiezioni sul Protocollo saranno superate, il nodo è un altro: le squadre lombarde e piemontesi, se saranno ancora alti i dati del contagio da Coronavirus, non potranno giocare nelle proprie regioni. Servirà trasferire i club al centro Sud e farle giocare in campi neutri. Non è possibile giocare in Piemonte e Lombardia dato che la pandemia è ancora assai diffusa"