Iannicelli: “Il Napoli è crollato quando poteva vincere lo scudetto. È gravissimo!”

Il giornalista Peppe Iannicelli è intervenuto ai microfoni di Canale 21: “Le dichiarazioni sui giocatori che si sono allenati nel giorno di riposo e questa tarantella di mandare lo staff e non presentarsi in conferenza stampa sono cose che ci fanno finire male la stagione, ma soprattutto ci portano dentro dei fantasmi, un’aria tossica della quale pensavamo di esserci liberati. Vi voglio ricordare che Spalletti il primo anno a Roma, l’anno successivo fu esonerato dopo due giornate. E io non vorrei ripetere questa situazione dovessimo trovarci a ripartire con questi fardelli. Qui c’è un equivoco di fondo: questa squadra nel momento in cui poteva lottare per lo scudetto è crollata, si è sciolta come neve al sole e questo è gravissimo”.