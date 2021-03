Iannicelli: "Il Napoli in tre partite può piacevolmente stupirci”

Il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato ai microfoni di Canale 21 dei prossimi impegni che attendono gli azzurri: "Credo che il Milan, dovendo affrontare il Manchester United, avrà un grande dispendio di energie e quindi questo è un vantaggio di cui deve approfittarne il Napoli. Certo il Napoli ha in trasferta un elettroencefalogramma piatto, oltre alle brutte figure fatte in casa contro Torino e Spezia, bisogna quindi cambiare radicalmente il trend. Dopo la partita della Juve ci si attendeva qualcosa di meglio dal Napoli, ma non si è visto questo cambio di passo. Guai se individuassimo negli infortuni gli alibi della squadra di Gattuso, se andiamo a guadare le formazioni avversari gli azzurri avevano un organico più che idoneo. La cattiva gestione invece di questo organico da parte di Gattuso è stato il male di questa stagione. Il tecnico inoltre non ha saputo dare un gioco e un’identità alla squadra. Il calcio però offre, rispetto alla vita normale, la possibilità di riscattarsi. In tre partite questa squadra potrebbe ritrovare resilienza, forza, energia e convinzione, e magari potrebbe piacevolmente stupirci”.