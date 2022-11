Iannicelli: "Kvara è un genio, ma andiamoci piano. Il migliore del Napoli è un altro"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha dato i voti al Napoli per questa prima parte di stagione.

9 condiviso a Spalletti e Giuntoli , perché credo che anche loro siano stati molto bravi, Spalletti a lavorare sul materiale di grande qualità che gli è stato affidato e Giuntoli a fare le scelte adeguate. Anzi al ds gli do mezzo voto in più, perché l'ho criticato molto duramente ma mi piace ora elogiarlo pubblicamente. E' un dirigente moderno, uno che fa fare affari alla sua società e che ne fa aumentare il valore".

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21 , il giornalista Peppe Iannicelli ha dato i voti al Napoli per questa prima parte di stagione: "10 a De Laurentiis, perché credo che l'artefice di questi successi del Napoli sia il presidente, perché ha avuto il coraggio e la visione di fare ciò che meditava di fare già dopo l'ammutinamento, ma che per il Covid e per mille ragioni non era stato possibile fare prima.

Alla squadra dò 8, come i punti di vantaggio sulle tutte le altre antagoniste di questo torneo. E' un 8 generalizzato, perché una delle forze di questa squadra è il gruppo. Perché non di più? A scuola alla fine del primo quadrimestre non si doveva dare troppo, sennò ti montavi la testa.

Il mio migliore è Osimhen. Kvaratskhelia è un genio assoluto, ma andiamoci piano. Ha giocato solo 18 partite. Con lui è apparsa una cometa, una folgore nel cielo, ma bisogna vedere cosa diventerà... Per me chi ha scalato il gradino più alto è Osimhen, era all'anno del dentro o fuori, della consacrazione. Ha dimostrato di essere determinante, se devo individuare un calciatore di questo momento del Napoli, per me tutta la vita Osimhen".