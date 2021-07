Iannicelli promuove Osimhen: "Ora è completamente inserito, sarà tra i Top 5 della Serie A!"

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, dopo l'amichevole contro la Pro Vercelli ha speso parole al miele per Victor Osimhen all'emittente televisiva: "In condizione, fortemente convinto e molto calato nel professionismo italiano. Rispetto al primo anno, dopo gli anni in Francia, è totalmente integrato e secondo me sarà tra i cinque migliori calciatori del campionato. In Francia c'è un'altra cultura, Osimhen aveva bisogno di entrare nei tempi, nelle pressioni, nei modi di vivere e alimentarsi italiani. Ora è al meglio".