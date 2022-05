Iannicelli: “Stiano tranquilli a Salerno, non credo ad uno sbracamento del Napoli col Genoa”

"Però credo che il Napoli, come contro il Torino e come all’ultima contro lo Spezia, onorerà il campionato".

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli: “E’ cominciata la pressione mediatica enorme sul Napoli per la gara contro il Genoa e l’incrocio di risultati che interessa la lotta salvezza. Bisogna ricordare che il gemellaggio con i genoani è stato interrotto già qualche anno fa, ma tra una squadra che era morta ed è resuscitata e che lotta per la salvezza e una che non ha nulla da chiedere al campionato il livello delle motivazioni e delle prestazioni è diverso. Però credo che il Napoli, come contro il Torino e come all’ultima contro lo Spezia, onorerà il campionato. Da questo punto di vista possono star tranquilli i tifosi della Salernitana. Non credo che si possa immaginare che nell’ultima gara al Maradona di Lorenzo Insigne ci possa essere uno sbracamento”.