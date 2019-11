Iannicelli su Insigne: "Un capitano deve esserci anche in barella, non si abbandona la nave..."

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, ha commentato la partita del Napoli col Liverpool: "Fino a qualche ora fa si parlava di imbarcata e Ancelotti che non doveva neanche far ritorno a Napoli per essere sostituito dai nomi già circolati. Il Napoli ha dimostrato che ha carattere per uscire da questa situazione, a testa alta, mentre altri dal divano twittano. Un capitano non può rimanere fuori da una trasferta del genere, anche in barella doveva essere qui con i compagni. Non si abbandona la nave in un momento del genere".