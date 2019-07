Iezzo: "Bisogna capire il pensiero di Ancelotti, può aver bisogno di due giocatori diversi. Su Idasiak..."

A Radio Marte, nel corso di 'Marte Sport Live', è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli: “Bisogna capire il pensiero di Ancelotti per trovare il giocatore giusto: può aver bisogno di un trequartista o di una punta centrale, importante come Icardi. A me fa paura la gestione di questo ragazzo, ne risente la sua continuità. Mertens può giocare dietro la punta per caratteristiche, poi c'è anche Fabian Ruiz.

Idasiak? Me ne parlano tutti bene di questo giovane portiere, speriamo di vedere giovani in prima squadra. De Laurentiis? Io mi fiderei della sua gestione, il Napoli con lui ha sempre mostrato un calcio importante: gli investimenti saranno oculati”.